في حواره مع أخبار ليبيا 24 .. العباني يوضح موقفه من الملتقى الجامع ويبرر فشل الحلول الأممية لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

فند رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الجامع “محمد العباني”، أن يكون المؤتمر الذي يجري التحضير له تشويش على الملتقى الجامع الذي ينوي المبعوث الأممي لدى ليبيا تنظيمه.

وقال العباني في حوار خاص مع “أخبار ليبيا 24” – “إن المؤتمر الجامع، يعتبر مساعده منا للتقارب بين الأطراف بطريقه ليبية – ليبية”، مشددًا على ضرورة حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمؤتمر لتراقب ذلك.

وأكد العباني قدرتهم علي لملمة كل الأطراف على طاولة حوار واحدة، لأن المشكلة ليبية، والمجتمع الليبي يختلف عن باقي الدول في التركيبة الاجتماعية، لذلك فشل المبعوثين الدوليين في إيجاد الحلول لها.

فإلى نص الحوار :

-هل ستنجحون فيما فشل عنه المبعوثين الأمميين إلى ليبيا لأزيد من 6 سنوات؟

نعم، لأن المشكلة ليبية، وتهم كل فرد منا، والمبعوثين لا يعرفون تركيبة المجتمع الليبي، ليبيا تختلف عن باقي الدول في التركيبة الاجتماعية، ونحن قادرين على لملمة كل الأطراف على طاولة حوار واحدة، وللعلم نحن لسنا ضد المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ونشكر السيد “غسان سلامه” والمبعوثين السابقين على جهودهم التي بذلت في محاولات منهم للتوفيق بين الأطراف.

– هل جاء المؤتمر الجامع للتشويش على المؤتمر الذي يعزم المبعوث الأممي غسان سلامة تنظيمه؟

بالعكس ليس تشويش بل مساعدة منا للتقارب بين الأطراف بطريقة ليبية ليبية، ونود حضور بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتراقب ذلك.

– لماذا تحضرون لعقده في تونس، أليست مدن ليبيا أقرب لليبيين؟

نسعى لانعقاد المؤتمر داخل الأراضي الليبية ولكن الجلسة المصغرة للترتيب لذلك ستكون في تونس.

– متى سيكون توقيت المؤتمر ؟

توقيت المؤتمر سيعلن عنه بعد الجلسة التحضيرية المصغرة.

– يقول البعض أن “المؤتمر الجامع” لن يكون مخالفاً لسابقاته إلا في المسميات، وأنه لن يخرج بأي نتائج، كيف تعلق؟

نحن نتفاءل النجاح بعون الله تعالى.

– هل من حاجة لوجود داعمين عرب وغرب لمؤتمر يعالج انقسام سياسي ليبي؟

نطالب بدعم كل الدول لنؤكد لهم بأننا قادرين على حل النزاع بتأييدهم إلينا.

– مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السابق “إبراهيم الدباشي” اتهمك بمحاولة التشويش علي الليبيين، وتساءل عن مصادر تمويلكم؟ هل لديك تعليقات بالخصوص؟

تمويل المؤتمر بإمكان الجميع معرفته، بخصوص كل الملتقيات في ليبيا دعمهم من المجالس البلدية بتوفير القاعات مساهمة منهم والبوفيه فهذا من الخيرين ممن يحضرون المؤتمرات ولا يكلف إلا قيمة بسيطة جدا، مقسم على الجميع.

وشركات الخطوط تبرعت ببعض التذاكر ونحن لم نقم في الفنادق إطلاقاً بل شقه بسيطة نعمل بها وننام فيها كإدارة للتنسيق فقط، والجميع من يعمل فيها مساهم بجزء.

نحن نعمل بجدية ووطنية ولا ننحاز إلى أي تيار أو جهة أو أصحاب الأموال ولا يستطيع أحد التشكيك بذلك لأن أعمالنا واضحة وصريحة ونتحدى أي جهة أو شخصية تثبت علينا خلاف ذلك.

الدباشي عوضًا عن تشكيكه في عمل وطني عليه أن يتوجه إلى من أوصلنا إلى هذا الحال ، وهو من ساهم بذلك وبدأ يبحث على منصب لكي يحفظ نفسه ولم يكن الوطن ومن يحل أزمته همه؟

وفي الختام، نوجه كلمه إلي كل الليبيين بتوحيد آراءهم في صالح الوطن، وندعو الجميع بالمصالحة مع الوطن وليس مع أشخاص..