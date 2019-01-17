اللافي يتألق في أول ظهور له في الجزائر

اللافي يتألق في أول ظهور له في الجزائر

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح المحترف الليبي مؤيد اللافي في تقديم أداء مميز خلال مشاركته الأولى مع فريقه الجزائري اتحاد العاصمة وسجل هدف في الدقيقة 70 من زمن المباراة التي جمعت فريقه أمام “نصر حين داي” في الجولة 17 من الدوري الجزائري.

وكان اتحاد العاصمة قد تفوق بنتيجة 4-1 .

وسجل مؤيد اللافي هدفه بعد دقائق من دخوله للمباراة من ضربة حرة مباشرة، أسكنها الشباك بطريقة رائعة .

وكانت إدارة نادي اتحاد العاصمة قد أعلنت عن تعاقدها مع اللافي في ديسمبر الماضي، وذلك لتعزيز صفوف فريقها خلال الموسم الحالي، وسبق وأن خاض اللاعب تجربة احترافية مع فريق الشباب السعودي لم يكتب لها النجاح.