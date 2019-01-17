المسابقات تعلن جدول الجولة الرابعة للدوري الممتاز

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الجولة الرابعة للمجموعتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتفتتح منافسات المجموعة الأولى السبت المقبل بمواجهة التحدي ودارنس على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، ويلاعب شباب الجبل منافسه الهلال الإثنين المقبل بذات الملعب .

ويواجه الصداقة نظيرة الأنوار الثلاثاء على ملعب نادي الصداقة بمدينة شحات .

وتختتم منافسات الجولة حين يستضيف الأخضر منافسة خليج سرت على أرضية ملعب شيخ الشهداء عمر المحتار بمدينة البيضاء .

هذا وتأجلت مباراة النصر والتعاون ولقاء نجوم أجدابيا والأهلي بنغازي بسبب ارتباط النصر والأهلي بالمشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية .

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية السبت القادم على ملعب مصراته في مباراة المدينة والشط، وتتواصل المنافسات يوم الأحد المقبل بإجراء لقاءين الأول يجمع الوحدة والاتحاد على ملعب الخمس والثاني حين يستضيف الأولمبي نظيرة الخمس على ملعب الزاوية .

ويلاقي الأهلي طرابلس نظيرة المحلة يوم الإثنين المقبل على ملعب الخمس، وتختتم مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية الثلاثاء المقبل بمواجهتين حيث يستضيف السويحلي نظيرة رفيق على ملعب مصراتة ويلاقي أبوسليم منافسة الاتحاد المصراتي على أرضية ملعب الزاوية .