بعد انتهاء أعمال الصيانة به .. باعة الخضروات يباشرون فتح محالهم عقب إنهاء إجراءاتهم 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي، أن الباعة من المنتفعين بالمحلات داخل محيط الفندق البلدى في منطقة وسط البلاد، باشروا في بيع الخضروات والفواكه، بعد أن اتم بعضهم إجراءاتهم التعاقدية مع إدارة الأسواق والساحات العامة في ديوان البلدية.

وأوضح الكاديكي أن إدارة الأسواق والساحات العامة في ديوان البلدية انتهت من أعمال صيانة الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحى وإزالة مخلفات الحرب والأكوام الترابية، لعودة الحياة في السوق البلدى .

وأضاف :”خلال أيام سيتم حفل افتتاح رسمى من قبل بلدية بنغازى وسيكون هناك مراسم لتكريم الجيش، وتكريم الشهداء الذى كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فى تحرير هذا الموقع الحيوى والشريان الهام لمدينة بنغازى وبرقة عموما من الجماعات الإرهابية .

وكانت بلدية بنغازي، أصدرت في مايو من العام الماضي، بيانا حذرت فيه من بيع الخضروات والفواكه في محيط الفندق البلدي .

وقالت البلدية إن الأجهزة الضبطية ستباشر تفعيل أحكام القانون وفق الصلاحيات الموكلة لها، كما أكدت أن هذا الإجراء جاء بناء على تقارير مكتب الاصحاح البيئي بنغازي بشأن تقييم الوضع البيئي لمنطقة الفندق البلدي والمناطق المجاورة له وما انتهت إليه هذه التقارير العلمية بافتقار هذا السوق لأدنى الاشتراطات الصحية المنصوص عليها بالقانون الصحي والبيئي والنظافة العامة و القمامة.

وأكدت البلدية الانتشار الكثيف لمختلف أنواع الحشرات الناقلة للأمراض و القوارض والكلاب والحيوانات النافقة وتلوث الوسط البيئي في هذه المنطقة، مما يتوجب منع إقامة أي أنشطة لبيع المواد الغذائية و الخضروات والفواكه ،وذلك حفاظاًً علي سلامة وصحة المواطنين والبيئة المحيطة من تفشي الأمراض والأوبئة.

وأوضحت البلدية في بيانها أن نشاط بيع الخضروات والفواكه القائم حالياً بمنطقة الكويفية ملائم ويتفق مع الشروط البيئية والصحية، مؤكدة أنه لم تسجل أية إشكالية طوال الفترة الماضية والتي قاربت ثلاث سنوات.

وأشارت البلدية إلى أن ذلك يأتي في إطار الصلاحيات الموكلة إلى البلديات بشأن تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيئة والنظافة والصحة العامة داخل البلدية .