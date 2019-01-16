ضبط أكبر مصنع للخمور في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبطت الإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي، عدد 30 ألف لتر من الخمور داخل مصنع للخمور والمسكرات محلية الصنع والمعدة للبيع في منطقة الفعكات .

وتمكن قسم التحريات التابع للبحث الجنائي بنغازي، من ضبط الممنوعات والقبض على المتهمين بعد ورود معلومات من قسم التحريات بقيام عصابة بتصنيع الخمور في منطقة الفعكات بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي في الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط “وليد العرفي” إنه بعد أخذ إذن المداهمة والقبض من النيابة العامة، تم القبض على المتهمين وتحريز كل ما يخالف القانون وإحالة المتهمين إلى النيابة المختصة لإتمام الإجراءات القانونية .

وأشار العرفي بأن الإدارة العامة للبحث الجنائي رغم انشغالها في تأمين مدينة درنة، إلا أنها تمكنت من ضبط أكبر مصنع للخمور في مدينة بنغازي وضبط المتهمين في عملية أمنية وصفها بــ ” السريعة” .