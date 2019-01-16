الناطق الرسمي للهجرة بطبرق : يكشف عن طرق عصابات تهريب البشر من وإلى ليبيا الحدود الليبية المصرية الصحراوية خاصة مابين الجغبوب وأمساعد تعتبر أكبر بوابة للمهاجرين المصريين والسودانيين إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الناطق الرسمي لجهاز مكافحة الهجرة بمدينة طبرق مساعد ضابط “أحمد الشاعري” عن عدد المرحلين من المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ أمساعد البري خلال عام 2018 المنصرم .

وقال مساعد ضابط “أحمد الشاعري” – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إنه تم ترحيل قرابة 3000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر المنفذ .

وأوضح أن المهاجرين يفضلون الدخول لليبيا في فصل الشتاء، للعمل داخل البلاد وتجميع الأموال ، وفي فصل الصيف يحاول المهاجرين ركوب البحر للهجرة إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية .

وأضاف الشاعري أن المهاجرون الأفارقة الذين يتم القبض عليهم يتم ترحيلهم عن طريق الإدارة العامة لجهاز مكافحة الهجرة بمدينة البيضاء والمنظمة الدولية للهجرة عن طريق مطاري بنينا والأبرق .

وتابع أن الحدود الليبية المصرية الصحراوية خاصة مابين الجغبوب وأمساعد تعتبر أكبر بوابة للمهاجرين المصريين والسودانيين إلى ليبيا، بمساعدة عصابات المهربين الذين يعملون عبر شبكات منظمة ولديهم أحدث وسائل الاتصالات التي تساعدهم في تنظيم هذه الرحلات الصحراوية .

ولفت الناطق الرسمي للجهاز إلى أن مغامرة المهاجرين عادةً ما تنتهي بكارثة أو مأساة ، وتركهم من قبل المهربين في الصحراء عن كشف أمرهم من قبل قوات الجيش، فتكون نهايتهم الموت جوعاً وعطشاً .

وتابع أن الكثير من المهاجرين من جنسيات عربية وأفريقية يصلون إلى ليبيا عبر الكثير من المنافذ الجنوبية والشرقية، وهم يأتون في مواسم معروفة لدى عصابات التهريب التي تستولي على أموال كثيرة لتحقيق أحلام واهية تنتهي بمآسي .

يشار إلى أن الحكومة المصرية حذرت رعاياها من الدخول إلى ليبيا بدون إجراءات رسمية، حيث هنالك أعداد كبيرة من المفقودين من المهاجرين المصريين في الصحراء الليبية، وتنقطع أخبارهم عن ذويهم .

وقال الشاعري إن عدد المختطفين المصرين عام 2014 بلغ حوالي 80 مصري يتم اختطافهم ومطالبة ذويهم بفدية مالية .

والأسبوع الماضي، عثرت دوريات الجيش على 20 مهاجراً مصرياً أحياء في الصحراء جنوب طبرق وهم في حالة يرثى لها تم نقلهم إلى طبرق وترحيلهم عبر منفذ أمساعد البري .

ورغم قلة الإمكانيات إلا أن الجهاز يعمل في كل الأوقات لوقف محاولات الهجرة وإيقاف هذا التدفق اليومي للمهاجرين عبر منافذ تعرفها عصابات المهربين رغم اهتمام الحكومات في مصر وليبيا فهو مصدر خطر على الجميع .