مدير أمن بنغازي يصدر تعليماته بفصل المتغيبين مالم يلتحقوا نهاية الأسبوع الحالي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، عميد “عادل عبدالعزيز” تعليماته بشأن فصل الأعضاء المتغيبين من ضباط وضباط صف وأفراد، الذين تجاوزوا مرحلة الهروب، مالم يلتحقوا خلال الأسبوع الجاري.

وقال عبدالعزيز، وفقاً لما نقله مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، إن أسماء المتغيبين سوف تُحال لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ولفصلهم من هيئة الشرطة .

هذا وأكد مدير أمن بنغازي، استمرار حالة الاستنفار الأمني لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد وتوفير أقصى درجات التأمين .

وأشاد عميد “عادل عبدالعزيز” ، في رسالة رسمية بالجهود الأمنية التي بذلها أعضاء قسم النجدة وقسم التحريات العامة من رؤساء وضباط وضباط صف وعناصر، على جهودهم في تأمين مدينة بنغازي .