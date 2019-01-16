مسؤول بشركة البريقة : أزمة الغاز الحالية في طبرق لسنا مسؤولين عنها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مستودع الغاز في طبرق جمال احويرس لـ”أخبار ليبيت24″ إن أزمة نقص الغاز الحالية في المدينة لسنا مسؤولين عنها.

وأضاف أحويرس أن مدينة طبرق تشهد أزمة في اسطوانات الغاز حيث تشهد محطات توزيع الغاز والمستودعات الخاصة الطوابير الطويلة.

وأكد مدير المستودع أن الأزمة الحالية ليست مسؤولية شركة البريقة فمصنع الغاز بطبرق يعمل بكل طاقته حيث يبلغ الإنتاج الأسبوعي أكثر من 37 ألف اسطوانة وحصة طبرق الأسبوعية تبلغ أكثر من 25 ألف اسطوانة توزع على محطات الوقود والموزعين الخاصين.

وأشار إلى أن ماتشهده المدينة من أزمة غاز ليست مسؤوليتنا بل تقع المسؤولية على أصحاب المحطات ومستودعات التوزيع ونحن لانشكك في أحد ولكن تقع المسؤولية على الجهات الرقابية من الحرس البلدي وغيرها من الجهات التي من دورها هو متابعة عمليات التوزيع والبيع.

وتابع أحويرس :”لقد أبلغنا رئيس المجلس التسييري ومدير الأمن بذلك لأن شركة البريقة تعمل في كل الأوقات من أجل توفير الوقود والغاز للمواطنين بكل يسر وسهولة”.

وأوضح مدير المستودع أن مسؤوليتنا هي إلى بوابة المستودع وبعد خروج سيارة الغاز من البوابة ليس لدينا أي مسؤولية عن التوزيع أو النقص أو غلاء الأسعار.

ولفت إلى أن إنتاج مصنع الغاز بطبرق بلغ خلال عام 2018 أكثر من مليون و800 ألف اسطوانة تم توزيعها داخل مدينة طبرق كذلك يصل إنتاج المصنع إلى أمساعد شرقاً وإلى منطقة الأبرق غرباً ويساهم في حل الكثير من الأزمات في باقي المدن الأخرى.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشهد هذه الأيام أزمة غاز وطوابير على محطات التوزيع حيث وصل سعر الاسطوانة لدى السماسرة إلى أكثر من 25 دينار وتشهد مدينة طبرق خلال هذه الأيام موجة برد حادة لم تشهدها في الأعوام الماضية.