أبوسليم يفجر مفاجأة ويهزم الاتحاد بثلاثية

أخبار ليبيا24- خاص

فجر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز أبو سليم مفاجأة من العيار الثقيل حين نجح في التفوق على فريق الاتحاد 3-0 نظيفة اليوم الثلاثاء على ملعب مصراتة لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

أحكم أبوسليم السيطرة على المباراة ونجح مدربه أكرم الهمالي في قراءة خصمه جيداً ولعب بطريقة الهجمات المرتدة مع إحكام الجانب الدفاعي.

ورغم حصوله على عدد من الفرص في الشوط الأول كان أبرزها تسديدة أيوب عمار في الدقيقة 5 لكن لم ينجح في الوصول للشباك وانتهى الشوط بالتعادل السلبي .

وفي الشوط الثاني كثف أبوسليم من هجماته مستغلاً سرعه مهاجميه بالإضافة وسجل هدفه الأول بعد جملة تكتيكية مميزة انتهت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لأيوب عمار في الدقيقة 56.

وعاد أبوسليم في الدقيقة 37 وبنفس أسلوب الهدف الأول ومن أكثر من 6 تمريرات نجح المدافع سراج شاختور من الانسلال لمنطقة الاتحاد ووضع الكرة العرضية بسهولة في شباك مراد الوحيشي.

وفي وقت اعتقد الجميع أن المباراة انتهت نجح المدافع عبد الله اجديدو في تسجيل ثالث هدف لأبو سليم برأسية محكمة بعد استثمار كرة كرست المرفوعة من الركنية .

ولم يقدم الاتحاد المستوى الذي ظهر به في مبارياته السابقة ولم يقدم أي ردة فعل خلال اللقاء الذي انتهى بفوز مستحق لأبناء أكرم الهمالي .

وبهذا الفوز رفع أبو سليم رصيده إلى 7 نقاط بينما توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط .