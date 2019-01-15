بروفايل…عميد السلام «ضحية مسار الحرب»

أخبار ليبيا 24 – خاص

يُحسب لشهيد السلام عميد بلدية مصراتة ”محمد مفتاح شتيوي”، أنه سعى كثيراً للملمة الصف والمصالحة، ووقف الحرب بين أبناء الوطن، صمد طويلاً أمام محاولاتهم لثنيه عن موقفه وقراره، حتى كلفه ذلك حياته، فقتل غيلةً وغدراً.

ولد ”شتيوي”بمنطقة الزوابي في مصراتة، في السادس من يونيو من العام 1976م، تحصل على ليسانس قانون من كلية القانون جامعة مصراتة عام 1997-1998م، حفظ القرآن الكريم بمسجد البلابلة.

شغل مناصب عدة لخبرته في مجال المحاماة التي قاربت 15 عاماً، بينها نقيب محاميي مصراتة، كما تولى رئاسة اتحاد النقابات والروابط المهنية في مصراتة ، قبل أن يُعلن ترشحه لانتخابات بلدية مصراتة، فظفر بثقة ناخبيها وأصبح عضو بالمجلس البلدي للمدينة، وبعدها اختير عميداً للبلدية بأغلبية الأصوات.

ناضل الفقيد بالكلمة والموقف من أجل قضايا العدالة والمصالحة وبناء دولة المؤسسات والقانون والدستور، ويُحسب له دوره البارز في حلحلة ملف المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وملفات رد المظالم.

يعرف عنه رفاقه ولعه بالرياضة عموماً، وكرة القدم على الأخص، وحرصه على متابعة الدوريات الليبية والعالمية.

ربما أخطأ قاتلوه، وأخطأت حساباتهم حينما طالته أيديهم الآثمة تارة باختطافه عند عودته بمطار مصراته الدولي، وتارة أخرى بقتله بطريقة وحشيه لا تدل إلا على مدى غبن قاتليه وحقدهم لرجل سخّر سنين عدة من أجل مسار السلام.

غادر الفقيد أو عميد السلام، في السابع عشر من ديسمبر 2017م تاركاً خلفه زوجته وسبعة من الأبناء بين بنين وبنات، وقد أدت جموع غفيرة هبت من مختلف مدن ليبيا صلاة الجنازة على روحه، قبل وداعه إلى مثواه الأخير.