اختطاف رياضي ومرافقيه في منطقة الجنوب

أخبار ليبيا24- خاص

تعرض رياضي من نادي تحدي مرزق ومرافقيه لحادثة اختطاف أمس الإثنين على الطريق المؤدي من مرزق إلى سبها .

والرياضيين الثلاث المختطفين هم “نورى على معتوق” من نادي تحدى مرزق حج حجيل ومرافقيه الرياضيين “لطفى على محمد ” و ” أحمد لنقر “ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء الاختطاف.

ونشرت صفحة نادي التحدي مرزق منشور كتب فيه “تم اختطاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم نوري معتوق وشقيقه لطفي معتوق وابن عمته علي امحمد لنقر صباح الاثنين بطريق غدوة – سبها ، الله ايفك أسرهم “

من جهته استنكر الاتحاد الليبي لكرة القدم الحادثة ، وطالب في بيان له الجهات المعنية بتكثيف الجهود وبالتحرك من أجل الإسراع بالإفراج عنهم.

وأكد الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الرياضة ستبقى دائما بعيدا عن أي تجاذبات وهى وسيلة لمد جسور التواصل والتقارب بين أبناء وشباب الوطن الواحد .