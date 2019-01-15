خليج سرت يدعم صفوفه بلاعبين من تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة نادي خليج سرت، مساء الإثنين، التعاقد مع التونسيين “سلامة القصداوي ونور حضرية” ، لدعم الفريق خلال منافسات الدوري الليبي الممتاز.

ويسعى خليج سرت للبقاء في الدوري الممتاز، خاصة أن الفريق يقبع في المركز قبل الأخير من المجموعة الأولى بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

ويلعب القصداوي، 34 عاماً كمهاجم، وسبق أن توج كهداف لكأس أفريقيا للمحليين بالسودان، التي توجت بها تونس ، ولعب لأندية الترجي والإفريقي والصفاقسي.

فيما يلعب حضرية، 28 عاماً، في وسط الملعب، وسبق له أن لعب مع أندية الإفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى.