النّاظوري: لن ندخُل طرابلس مقاتلين 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد رئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة الليبية الفريق “عبدالرازق الناظوري”، أنّ الجيش ليس لديه أي خلاف، أو عداء مع أي مدينة ليبية، قائلا” لن ندخل طرابلس مقاتلين” .

وأوضح “النّاظوري”، عبر كلمة متلفزة، أنّ العسكريين و ضباط الأمن في ليبيا لا يوجد بينهم خلاف، وهم على تواصل دائم، داعيا السّياسيين إلى إنهاء صراعاتهم القائمة علي المناصب.

وقال الفريق “عبدالرازق الناظوري”، “نحن لسنا متمسّكين بالمناصب، التي لم تدوم لمن كانوا قبلنا و لن تدوم لنا”، منوّها إلى أنّ قوات الجيش، تتحرّك الآن من أجل تحرير الجنوب الليبي من العصابات الإجرامية، والقوات المعادية القادمة من الخارج، مؤكدا أنّ ليبيا لن نكون دولة معادية، للدول المجاورة والشقيقة، ولكن سندافع عن حدودنا وأرضِنا ضدّ أي قوات خارجية.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، نحن نؤكد علي مدنية الدولة والحق في الديمقراطية، ونريد من الليبيين مساعدتنا في بناء جيش وشرطة لحمايتهم و حماية البلاد.

ودعا “الناظوري”، من يريد الحوارعليه أن يرفع شعار ليبيا أولا، وأن يتخلى عن أطماعه في الحصول على مناصب، و نحن نرحّب بالجميع، وخلافنا فقط مع الإسلام السّياسي.

وأشار”الناظوري” إلى أنّ توحيد المؤسسات الليبية، أمر مهم حتى تعود ليبيا إلى مصاف الدول العربية، لا أن تبقى تحت رحمة المليشيات والصّراعات .