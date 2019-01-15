المسماري: الجيش يبدأ عملياته العسكريّة في الجنوب ويدعو المواطنين إلى عدم نشر تحركاته

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر القائد العام للقوات المسلّحة العربيّة الليبيّة مشير أركان حرب “خليفة حفتر”، أمره، ببدء العمليات العسكريّة في الجنوب الغربي؛ لحماية الأهالي من التنظيمات الإرهابية والمجرمين والحفاظ على وحدة التّراب الليبي.

وأكّد الناطق الرسمي باسم القيادة عميد “أحمد المسماري”، أنّ العملية العسكرية تهدف لتأمين النّهر الصّناعي، وإيصال الخدمات اللازمة للمواطنين، وفرض القانون ومنع الجريمة، وتأمين الشركات النفطية، والحفاظ على وحدة البلاد.

وبيّن “المسماري” ــ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء – أنّ الجيش يدعو المواطنين في سبها، إلى تقييد الحركة قدر الإمكان لإتاحة الفرصة أمام الجيش للقيام بعمله، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال “المسماري”، أنّ الجيش بدأ يضرب أوكار الإرهاب في الجنوب الغربي، لافتًا إلى أنّ هناك وحدات جاهزة لتقديم المعونة، مبيّنا أنّ الجيش لا يحارب من أجل الجنوب فقط، وإنما لتأمين الشركات العاملة في ليبيا.

وأوضح “المسماري”، أنّ قوات الجيش انتقلت من منطقة التحشد إلى مواقع الانتظار، وستحاول أن تكون العملية العسكرية سريعة؛ لتتحول بعد ذلك إلى مطاردة خارج المدن.

ودعا المواطنين بعدم نشر أي معلومات عن تحركات الجيش، منوهًا إلى أن الجيش يعوّل كثيرًا على الأهالي الذين جاء استجابة لندائهم.

وفي سياق منفصل، أكد “المسماري” إلقاء القبض على شخص تشادي الجنسية يرتدي زيا عسكريا كاملاً، داعيا العناصر الأمنية في البوابات إلى الحذر من هؤلاء الأشخاص.