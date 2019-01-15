داخليّة الوفاق تطلق مشروع بناء أوّل مركز شرطة نموذجي

أخبار ليبيا 24 ــ خاصّ

أعلنت وزارة الدّاخلية بحكومة الوفاق الوطني، أمس الإثنين، إطلاق مشروع بناء أوّل مركز شرطة نموذجي في ليبيا، في حفل أقيم بمنطقة حي الأندلس في العاصمة طرابلس.

وقررت الوزارة، اختيار مركز شرطة حي الأندلس؛ ليكون الحاضن الأول للمشروع “النموذجي” الذي يسعى وفقا للوزارة، إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الليبية ودمج الممارسات الجيّدة ، في إدارة الشّرطة المجتمعية، وذلك تحت إشراف الحكومة الليبية .

ودُشن الحفل برئاسة وزير الداخلية “فتحي باشا آغا”، رفقة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “غسان سلامة”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “آلن بوجيا”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة “محمد صالح” .

وقال “باشا آغا”، خلال حفل افتتاح المركز النّموذجي: “يعدّ هذا المشروع ثمرة تعاون بين كلٍّ من وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأرجو أن يتم تنفيذ مشاريع مماثلة في بنغازي وسبها؛ وذلك من أجل توفير بيئة عمل ملائمة لرجال الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.” .

من جهته، قال المبعوث الأممي، “غسان سلامة” :- “إنّ المشروع نموذجي؛ لأن الوقت قد حان لنطوي صفحة الخلافات، ونقول إن الدولة الواحدة، الدولة الراشدة، الدولة العادلة، الدولة القادرة، الدولة الفاعلة، هي فقط من يجب أن يحمل البندقية ويدافع عن حقوق الإنسان وأمن المواطن، لقد آن الأوان لذلك التاريخ”.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنّ حدث وضع حجر الأساس لأول مركز شرطة نموذجي في ليبيا، إشارة إلى عودة سلطة الدولة في طرابلس وقواتها الأمنية لمكافحة الجريمة والفوضى بالشّراكة مع المجتمعات المحلية .

وفي ذات السياق، بيّن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أنّ قوة الشرطة الفعالة لا تحتاج فقط إلى المرافق والمعدّات الحديثة، حيث أن ضباط الشرطة المدربين تدريبا جيدا، يمكنهم الاضطلاع بمهامهم بفعالية، لافتًا إلى أنّ هذا المشروع يهدف إلى العمل على كل هذه الجوانب، وكذلك تعزيز ثقة المجتمع المحلي في الشرطة .

وتابع:” سوف يكون مركز شرطة حي الأندلس في طرابلس بعد اكتماله، مصدرُ إلهام لإنشاء مراكز شرطة مماثلة، في جميع أنحاء البلاد،إذ يعد الأمن أحد المشاغل الرئيسية لليبيين، كما أنّ الاتّحاد الأوروبي بفضل المساهمة الكبيرة لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM)، وبالتنسيق مع الخبراء في مجال الأمن التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سعيد بتمويل هذه المبادرة ” .

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، “محمّد صالح”:- “يعد المشروع جزءًا من عملية التطوير الشامل لمؤسسات سيادة القانون والأمن في ليبيا وذلك من خلال برامج تعزيز قدرات الشرطة في كافة المجالات، وتطويرآليات تقديم الخدمات للمواطنين” .

يشار إلى أنّ تصميم مشروع مركز الشرطة النموذجي، والذي يعد جزءّا من مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتّعافي الممول من الاتحاد الأوروبي، تم إعداده بعد سلسلة من النقاشات وورشات العمل، ضمت وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) وخلية الاتحاد الأوروبي للتواصل والتخطيط (EULPC) .