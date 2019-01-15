تعرّف على مجريات الأحداث العسكرية الأخيرة في الجنوب الليبي 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت الكتيبة (166) مشاة، التّابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في وقتٍ لاحق أن قواتها تتوجّه بكامل أفرادها وعتادها إلى الجنوب الليبي؛ لتنفيذ مهمة عسكرية جديدة.

ووصلت القوّات من مختلف السّرايا والكتائب العسكرية إلى قاعدة “تمنهنت” الجوية؛ استعداداً لبدء عملية عسكرية، وذلك لتأمين الشريط الحدودي مع السودان وتشاد والنيجر ومواجهة تنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

ونفذت مقاتلات سلاح الجو الليبي، غارة جوية يوم أمس الأول، استهدفت سيارة كانت تقلّ مجموعة مسلحين من المعارضة التشادية، حاولت دخول الأراضي الليبية.

وتمكنت مقاتلات سلاح الجو الليبي، من استهداف الهدف الذي كان يتحرك على الحدود بين السودان وليبيا وتشاد، وأوقعت قتلى وجرحى بين المسلحين التشاديين.

يشار إلى أن الجنوب الليبي، يعيش منذ فترة طويلة ظروفا أمنية صعبة تتمثل في الانفلات الأمني، حيث كثرت حالات خطف المسافرين والاعتداء عليهم.

وقالت الكتيبة (166) مشاة في بيان صحفي على صفحتها الرسمية في “الفيسبوك”، إنه “بناءً على تعليمات وأوامر القائد العام تم إرسال نحو (100) عربة عسكرية مجهّزة بكافة الوسائل القتالية، ضمن مهمة جديدة، إلى الجنوب الليبي لصدّ توسع المجموعات المسلحة هناك”.

وأطلق القائد العام المشير “خليفة حفتر”،يوم السبت، عملية عسكرية واسعة؛ لتطهير الجنوب الليبي من تنظيم داعش المتحالف مع من وصفهم بـ(المرتزقة التشاديين) بالأراضي الليبية”.

من جهتها، أكدت الصفحة الرسمية، لكتيبة طارق بن زياد العسكرية، في بيان لها، أنّ القائد العام حفتر، اجتمع بـ “قادة وآمري الكتائب بالطوق الأمني لتطهير الجنوب الليبي”، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

يذكر أنّ هناك أنباء، تم تداولها مؤخرًا، أفادت بتخطيط تنظيم “داعش” زيادة توسيع نشاطه في الجنوب الليبي، مستغلًا الفراغ الأمني والصحاري الشاسعة، للتحرك بسهولة والقيام بعملياته.

وحذّر خبراء عسكريون من أنّ تنظيم “داعش” يحاول ترتيب أوراقه واستعادة قوّته في الجنوب الليبي، ويستعدّ لتنفيذ هجمات “مباغتة” لإرباك المشهد العام بالبلاد، حسب قولهم.

وذكرت مصادر ليبية، في وقت سابق، أنّ تنظيم داعش يقيم معسكرات تدريب بجبال “الهروج” البعيدة، مستفيدًا من حدود البلاد المفتوحة والقريبة من منطقته الجديدة لتسهيل وصول مقاتليه الأجانب.