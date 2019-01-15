عاجل .. حفتر يعلن انطلاق عملية تطهير الجنوب الليبي من تنظيم داعش

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، التابعة للجيش الليبي، عن انطلاق عمليات تحرير الجنوب في هذه الساعات من اليوم “الثلاثاء” الموافق للخامس عشر من يناير، بحسب تعليمات القائد العام المشير “خليفة حفتر” .

وأوضحت الكتيبة – في بيان لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك – أنّ مدينة سبها ستشهد الساعات القادمة، عمليات تطهير لبعض الأحياء التي تستخدم أوكارا للعصابات الإجرامية والمليشيات المؤدلجة .

وأضافت الكتيبة ــ في بيانهاــ انسحاب بعض المليشيات المؤدلجة، من المقرات الحكومية ومدريّة الأمن في سبها، لافتًا إلى أنها تتمركز الآن جنوب المدينة .

وأكدت الكتيبة، أنه تم رصد كامل تحركات هذه المليشيات وأنها تحت منظار القوات المسلحة، وسيتم سحقها ولن يفروا من العقاب ، بحسب البيان المعلن .

وطالبت الكتيبة كافة أهالي المدينة البقاء في المنازل، وإغلاق النوافذ والابتعاد عن مواقع وتمركزات العصابات الإجرامية، فور وقوع الاشتباكات حرصا على سلامتكم من رصاص الغدر .

يشار إلى أنّ قيادات الجيش المشاركين في غرفة طوق الجنوب الأمني للتطهير، هم اللواء “المبروك سحبان”، قائد القوات البرية الليبية، واللواء “محمد المنفور”، آمر غرفة السلاح الجوي، واللواء “المبروك الغزوي”، آمر منطقة سبها العسكرية، وعميد “محمد بن نايل” ، آمر منطقة براك العسكرية ورئيس مجموعة الردع، وعميد “سالم الفرجاني”، آمر كتيبة التدخل السريع (106)، وعميد “عمران الحاسي”، آمر قوة مكافحة الإرهاب، ورائد “عمرإمراجع”، آمر كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، ورائد “حسن معتوق الزادمة”، آمر الكتيبة (128)، ومقدم “محمد البوعيشي”، آمرعمليات الردع الوسطى، ومقدم “طارق الحسناوي”، آمر عمليات ردع الشاطئ، ورئيس عرفة “مسعود جدو”، آمر عمليات ردع سبها .

ونفذت مقاتلات سلاح الجو الليبي، غارة جوية يوم أمس الأول استهدفت سيارة كانت تقلّ مجموعة مسلّحين من المعارضة التّشادية، حاولت دخول الأراضي الليبية.

وتمكّنت مقاتلات سلاح الجوّ الليبي، من إصابة الهدف الذي كان يتحرك على الحدود بين السودان وليبيا وتشاد، وأوقعت قتلى وجرحى بين المسلحين التشاديين.

يشار إلى أن الجنوب الليبي يعيش منذ فترة طويلة ظروفا أمنية صعبة، تتمثل في الانفلات الأمني، حيث كثرت حالات خطف المسافرين والاعتداء عليهم.