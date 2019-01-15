خارجية الوفاق: ليبيا لن تشارك في القمّة العربيّة المنعقدة في بيروت

أخبار ليبيا 24ــ خاصّ

أعلن الناطق الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة، بحكومة الوفاق الوطني “أحمد الأربد” أمس (الإثنين)، عدم مشاركة ليبيا في القمة العربية التنموية الاقتصادية، المزمع إقامتها بالعاصمة اللبناية بيروت.

وأكّد “الأربد”، أنّ السّلطات الليبية، قررت رسميا عدم المشاركة، وأنّ مقعد دولة ليبيا، سيبقى شاغرا خلال القمة.

وبحسب وزير الخارجية “محمد سيالة” جاء قرار عدم مشاركة الوفد الليبي، احتجاجا على ما وصفه بإهانة العلم الليبي، إضافة إلى منع عدد من رجال الأعمال الليبيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي، من الدخول من قبل رجال الأمن إلى مطار بيروت.

ويأتي ذلك عقب تداول مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عددا من الشباب يقومون بإزالة العلم الليبي، ورفع علم حركة أمل في بيروت بالقرب من المكان المفترض لانعقاد القمة.

وتتهم لبنان نظام الرئيس الليبي الراحل” معمر القذافي” بالمسؤولية عن اختفاء مؤسس حركة أمل الإمام الشيعي “موسى الصدر”، بعد دعوته رسميا إلى ليبيا في عام (1978)، وشوهد الصدر لآخر مرة خلال تلك الزيارة، إلا أن النظام الليبي السابق، نفى مسؤوليته عن اختفاء الصدر في أكثر من مناسبة.

وستنقاش القمة المزمع عقدها من (16 إلى 20 ) يناير الجاري الموضوعات ذات الصّلة بالأسرة والمرأة والطفولة والتعليم والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاصّ والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، بحسب المسؤولين في الجامعة العربية.

كما ستتناول الموضوعات المتعلّقة، بالأمن الغذائي العربي والتّكامل والتبادل التجاري بين الدول العربية، وتطور منطقة التّجارة الحرّة العربية الكبرى، وتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصّغر، وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السّياحة والثّقافة.