“أمن بنغازي” تعفي المواطنين من تكاليف تسجيل مركباتهم

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أخبار ليبيا 24ــ خاصّ

أعلنت مديرية أمن بنغازي، إعفاء المواطنين من دفع رسوم الفحص الفني، وكتيب المركبة، عند تسجيل المركبات .

وأصدر مدير أمن بنغازي عميد “عادل عبدالعزيز”، تعليماته إلى رئيس قسم المرور والتّراخيص عقيد “وليد البرعصي” بخصوص الإعفاء، والّذي حدّد له فترة شهر كامل، بداية من تاريخ 13 يناير .

ويستثنى من الإعفاء، تكاليف عقود البيع والشّراء، والتّأمين، واللّوحات المعدنيّة، حيثُ لاعلاقة لقسم المرور بجبايتها، وفقًا لمكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي .

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