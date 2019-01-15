افتتاح أول مستشفى ميداني متحرك للقوات المسلحة في اجدابيا

أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة اجدابيا يوم الأحد، افتتاح أول مستشفى ميداني متحرك لخدمة القوات المسلحة بالمدينة ، بإشراف فرق طبية تطوعية ونظامية لتقديم وإجراء العلاج والإسعافات الأولية في حالة الاشتباكات وإعطاء الأدوية اللازمة.

وقال آمر منطقة الخليج العسكرية عميد “فوزي المنصوري” أن إطلاق المستشفى الميداني المتحرك يأتي في إطار التزام غرفة عمليات إجدابيا وضواحيها بالتوجيهات الصادرة من قبل القيادة العامة للجيش الليبي بتوفير أفضل الخدمات الصحية والوقائية للقوات المسلحة.

وأوضح المنصوري، أن المستشفى الميداني المتحرك يضم سيارات إسعاف ساحلية وصحراوية، لافتًا إلى تحوير سيارة مدرعة إلى سيارة إسعاف مدرعة لنقل المصابين من ساحات القتال إلى المستشفى الميداني حتى يتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة قبل نقلهم إلى أقرب مستشفي.

ومن جهة أخرى قال آمر المستشفى الميداني بغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها “علي بوشريدة” والمشرف على إنشاء هذا المستشفى، إن المستشفى يمتاز بقصر الوقت اللازم ليكون جاهزاً للتحرك، ويضم عدد ثلاثة أسرّة لاستقبال الحالات الطارئة، وكرسي واحد للكشف وغيارات الجروح، وسريرين للملاحظة، ومخزن يكفي لتقديم الخدمات لمدة شهر دون الحاجة للتزوّد بالإمدادات من خارج المستشفى.

وأضاف بوشريدة، أن المستشفى يحوي وحدة اتصالات متكاملة وأجهزة إنزال طائرة الإسعاف العمودي ووحدات طبية ومعدات مجهزة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة جراحية للتعامل مع حالات النزيف للمصابين وأدوية ومستلزمات طبية حتى يتسنى نقلهم إلى أقرب مستشفى في المدن أو العودة بهم إلى ميادين القتال إذا كانت إصاباتهم بسيطة.

وأكد بوشريدة، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تطوير المستشفى لكي يتم إضافة مقطورة أخرى متحركة مجهزة بمختبر متنقل ومركز تبرع بالدم وغرفه تصوير أشعة وإقامة خاصة بالكوادر الطبية وغرفة عناية مركزة.