وفد من الشركات الإيطالية المتخصصة في التصميم والإنشاءات يزور مطار بنينا

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قال مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة مطار بنينا الدولي “أسامة منصور” ، إن وفداً ممثلاً عن عدد من الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال التصميم والإنشاءات والإعمار، زار المطار يوم السبت .

وأوضح منصور، أن الشركات الإيطالية استعرضت أعمالها التي قامت بتنفيذها في مجال المطارات والبنى التحتية، مشيرًا إلى عرض التصميم والمقترح لبناء صالة الركاب رقم 1 والذي تم إعداده من قبل مكتب صيانة المهابط والمنشآت في إدارة المطار .

وأضاف منصور ، أنه في ختام الزيارة جرى الاتفاق على تقديم العرض المالي والفترة الزمنية لإقامـة هذا المشروع خلال الأيام المقبلة، لدراسته و إحالته إلى جهات الاختصاص للنظر فيه .