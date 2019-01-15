وفد من الشركات الإيطالية المتخصصة في التصميم والإنشاءات يزور مطار بنينا
الشركات الإيطالية استعرضت أعمالها التي قامت بتنفيذها في مجال المطارات والبنى التحتية
أخبار ليبيا 24
قال مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة مطار بنينا الدولي “أسامة منصور” ، إن وفداً ممثلاً عن عدد من الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال التصميم والإنشاءات والإعمار، زار المطار يوم السبت .
وأوضح منصور، أن الشركات الإيطالية استعرضت أعمالها التي قامت بتنفيذها في مجال المطارات والبنى التحتية، مشيرًا إلى عرض التصميم والمقترح لبناء صالة الركاب رقم 1 والذي تم إعداده من قبل مكتب صيانة المهابط والمنشآت في إدارة المطار .
وأضاف منصور ، أنه في ختام الزيارة جرى الاتفاق على تقديم العرض المالي والفترة الزمنية لإقامـة هذا المشروع خلال الأيام المقبلة، لدراسته و إحالته إلى جهات الاختصاص للنظر فيه .