مليون ونصف دينار لدعم المنتخب الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت “أخبار ليبيا 24” أن هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، خصصت مبلغ مليون دينار ونصف للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم.

ووفقاً لمصادرنا، أن هذا المبلغ يأتي بدل نفقات حتى يستعد المنتخب لمواجهة جنوب أفريقيا.

وسيلاقي منتخبنا نظيره جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا خلال شهر مارس المقبل، وستحدد من خلال المباراة الفريق المتأهل لكان 2019 والتي ستنظمها مصر.

يشار إلى أن المبلغ سيخصص لإجراء معسكرين داخلي وخارجي, إضافةً إلى مصاريف تنقل وإقامة بعثة المنتخب ونقل أعداد من الجماهير الليبية إلى مكان لقاء المباراة المنتظرة .