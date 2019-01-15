وصول الدفعة الأولى من المقاعد الدراسية إلى ميناء بنغازي

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أكدت إدارة التجهيزات والمخازن بمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، وصول عدد من الحاويات تحمل شحنات من المقاعد الدراسية الزوجية إلى ميناء بنغازي البحري.

وأوضحت الإدارة، أن هذه الدفعة الأولى الموردة من المقاعد الدراسية الزوجية، والتي جرى نقلها إلى مخازن المصلحة، مؤكدة أن الدفعة الثانية ستصل نهاية شهر فبراير المقبل لميناء بنغازي البحري.

ودعا مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية، مدراء فروع مخازن المصلحة إلى ضرورة الإسراع في التواصل مع مراقبي التعليم بالمناطق التعليمية، بشان حصر العجز القائم بالمؤسسات التعليمية ليتم المباشرة في توزيع الكمية الموردة خلال الأيام القادمة لحل بعض المختنقات بالمدارس.