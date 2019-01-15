صحة المواطن خط أحمر.. حملات تفتيشية يطلقها الحرس البلدي بنغازي على المحال التجارية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلق جهاز الحرس البلدي بنغازي حملاته التفتيشية بالتعاون مع قسم النجدة بنغازي تحت شعار “صحة المواطن خط أحمر”، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المباعة للمواطنين في المجال التجارية والمخابز ومحلات بيع اللحوم.

وأفاد مسؤول الإعلام بالجهاز “محمد العبيدي” لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن الحملة استهدفت صباح اليوم الإثنين، المحلات التجارية في منطقة جليانه ومحلات بيع الأسماك (ما يسمى البانكينه) للتأكد من سلامة اللحوم المحلية والمستوردة والمجمدة.

وأوضح العبيدي، أن دوريات الحرس البلدي خلال الحملة – ضبطت مخالفات في البانكينه منها وجود أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى سوء تخزين الأسماك المستوردة في بعض المحال والمخازن.

وأضاف، أن عناصر الدوريات أقدمت على ضبط عدد من العمالة الوافدة من السودان والنيجر ومصر، لا يحملون إجراءات قانونية.

وأكد مسؤول الإعلام بالحرس البلدي ، تشميع العديد من المطاعم الخاصة بتجهيز الأسماك داخل البانكينة لعدم توفر الشروط والمواصفات الصحيه المتبعة وانعدام النظافة فيها.