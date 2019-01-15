صحة الوفاق تعلن قرب وصول شحنة من علاج اللشمانيا ذات منشأ أوروبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن قرب وصول شحنة من علاج مرض اللشمانيا مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها – أن نهاية الأسبوع الجاري، ستصل الشحنة الأولى من العلاج ذات منشأ أوروبي، بعد أن حجبت الشحنة التي تم استلامها من قبل وزارة الخارجية.

وأضاف البيان، أن الشحنة التي جرى حجبها تقدر بعدد 95 حقنة من علاج مرض اللشمانيا ذات منشأ هندي، أحالت الوزارة عينة منها فور استلامها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكدت وزارة الصحة أنها قامت بمنع صرف أو توزيع الشحنة بالكامل بناءً على خطاب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بشأن عدم مطابقة العينة للمواصفات القياسية.

الجدير بالذكر أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، رفض شحنة دواء مخصص لعلاج مرض اللشمانيا، مستورد من قبل وزارة الخارجية لصالح وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وكان وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق “احميد بن عمر”، قد قال في تصريحات تلفزيونية إن حالات الإصابة بمرض اللشمانيا تصل إلى 1000 حالة تقريباً وفقاً لآخر إحصائية أجرتها الوزارة