“مرور بنغازي” يشرف على تركيب إشارات ضوئية على مفترقات المدينة

هذا العمل يأتي تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي عميد "عادل عبدالعزيز"

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أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر قسم الشؤون الفنية بمديرية أمن بنغازي مؤخراً، في تركيب الإشارات الضوئية، على مفترقات وتقاطعات المدينة، بإشراف قسم المرور والتراخيص.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمديرية، أن هذا العمل يأتي تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي عميد “عادل عبدالعزيز” ، وبتوجهات من رئيس قسم المرور والتراخيص، وذلك ضمن مخطط عمل المديرية.

هذا وبادر أعضاء قسم المرور والتراخيص بنغازي الأحد ، في أعمال ردم الحفر بالطرقات العامة ، وذلك تجنباً لوقوع حوادث خاصة في ظل الأجواء الممطرة التي تمر بها المدينة هذه الأيام.

وكانت قد شهدت شوارع مدينة بنغازي الأيام الماضية حملات مرورية لمتابعة حركة السير ، وضبط المخالفين لقانون المرور.

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