توحيد عمل منظومة المركبات الآلية في بنغازي وطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتفق مديرا مديرية أمن بنغازي وطرابلس، على ربط منظومة المركبات الآلية بإشراف الإدارة العامة للمرور لضبط المركبات المسروقة وملاحقة المتورطين في أعمال السرقة .

وأكد مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي، أن المديريتان تعملان بشكل موحد على إصدار التعليمات والتعميمات الأمنية المتعلقة بعمل المراكز الأمنية في مختلف مناطق المدينتين .

وكان مدير أمن بنغازي عميد “عادل العرفي” ونظيره بطرابلس، عميد “سالم قريميدة”، اجتمعا في ديسمبر الماضي، في فندق ببنغازي من أجل مناقشة توحيد الأجهزة الأمنية بين الحكومة المؤقتة ونظيرتها الوفاق، ومناقشة مسودة اتفاق ستجري المصادقة عليها في وقت لاحق .

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة “طارق الخراز” أن المبادرة جاءت من قبل وزير داخلية حكومة مجلس النواب، “إبراهيم بوشناف”، قدمها لوزير داخلية حكومة الوفاق، “فتحي باشاغا”، انتهت بتكليف مديري أمن طرابلس وبنغازي بمناقشة المبادرة وصياغتها في شكل مسودة اتفاق سيصادق عليها وزيرا الداخلية بالحكومتين في وقت قريب .

وكان الخراز، أعلن عن اجتماع بين قريميدة والعرفي لتوحيد أجهزة الأمن بين الحكومتين، فيما نشرت صحف محلية صور الاجتماع الذي ضم الجانبين برفقة عدد من ضباط الوزارتين .

وحصلت أخبار ليبيا 24 على بنود مسودة الاتفاق التي من المنتظر أن يوقعها الوزيران بعد الموافقة عليها من قبل الحكومتين، وتنص على ما يلي:

– إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وإعادة توحيدها في إطار إعادة الأمن واستتبابه.

– تسمية رئيس للجنة المشتركة لتوحيد الجهود الأمنية بعد المصادقة على الاتفاق.

– ربط المنظومات الأمنية بين الوزارتين ، ومنها منظومة الجنايات ومنظومة الجوازات ومنظومة شؤون الضباط وغيرها.

– تشكيل لجنة لدراسة القوانين المتعلقة بالشرطة التي صدرت إثر الانقسام الحكومي ومعالجة الثغرات فيها وإعادة النظر في بعضها.

– تشكيل لجان مشتركة لرسم استراتيجيات كبرى للأمن في البلاد ، وتضطلع إحدى تلك اللجان بإعداد هيكلية جديدة لوزارة الداخلية تمهيداً لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد لتكون الأجهزة الأمنية حجر الأساس لتوحيد مؤسسات الدولة.

– تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب البلاد وفق منظومة عمل موحدة بشأن المركبات والبوابات وفرق النجدة وإدارة الأدلة الجنائية وملاحقة المطلوبين.

– وضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب ، لاسيما ما يتعلق بالأمن الديموغرافي المتعلقة بتسرب عناصر أجنبية وتمكنها من الحصول على أوراق ثبوتية مزورة.

– توحيد الخطاب الإعلامي من خلال إدارة إعلامية مشتركة بعيدة عن التجاذب والخلافات السياسية.

– تكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية وتخريج عناصر جديدة بناء على مستجدات الجانب الأمني في البلاد ، لاسيما المتعلق بالجريمة التي تتزايد صورها وقدرة العناصر الجديدة على ملاحقة تطورها المتسارع.

ولم تعلق أي من الحكومتين على الخطوة التي تلت زيارة مدير مديرية أمن طرابلس لبنغازي أول خطوة رسمية بين الحكومتين للتقارب في خضم الخلافات السياسية والأمنية المتزايدة منذ انقسام البلاد بين حكومتين في سبتمبر من عام 2014 .

والتقى وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” ، مطلع يناير الحالي ، عضوي مجلس النواب عن مدينة بنغازي “خليفة الدغاري” و”نصر الدين مهني” .

وتم خلال اللقاء والذي عقد في مقر الوزارة في طرابلس استعراض دعم جهود التكامل والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في الحكومتين بما يحقق التكامل والدعم وتوحيد الإدارات الأمنية .