عميد بلدية طبرق السابق : الحكومة المؤقتة لم تقدم الدعم لنا على عكس الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت بلدية طبرق اليوم الإثنين حفل مراسم التسليم والاستلام مابين المجلس البلدي والمجلس التسييري الجديد بمقر البلدية .

وعلى هامش المراسم، قدم عميد البلدية السابق “الناجي مازق” شرحاً لرحلة عمل البلدية خلال الأربعة سنوات الماضية، والتي عاشتها البلدية في ظروف صعبة بدون ميزانيات وعزوف من الحكومة المؤقتة التي لم تدعم البلدية .

وأكد مازق خلال كلمته أنه استعان بحكومة الوفاق التي دعمت البلدية ببعض المبالغ المالية التي حلت جزء من المختنقات .

وبدوره، قال رئيس اللجنة التسييرية لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” إنهم استلموا زمام الأمور اليوم وأنهم يسعون لحل الكثير من العراقيل التي تواجه المواطن بالمدينة.

وطالب بوالخطابية من المواطنين المساعدة والمساندة لدعم اللجنة التسييرية لكي تقوم بواجبها المناط بها على أكمل وجه .

يشار أن رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة قد أصدرت القرار رقم 864 لسنة 2018 بشأن إعادة تسمية المجلس البلدي بطبرق إلى مجلس تسييري برئاسة “فرج هاشم بوالخطابية” وعضوية كل من “هاشم فرج أمصادف” ، و”عبدالكريم محمد نصر” و”منصور فرج أمداوي” و”ميمون عبدالرسول الدامي” .