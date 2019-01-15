بحث فتح التعاون المشترك بين بلدي بنغازي والغرفة الليبية الإيطالية للتجارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر عمران بوجواري” وفد من الغرفة الليبية الإيطالية للتجارة برئاسة “جان فرانكو داميانو” وعضوية عدد من مدراء الشركات الإيطالية.

وقد قدم رئيس المجلس التسييري للبلدية اليوم الإثنين شرح مفصل عن الوضع العام ببنغازي من النواحي الاقتصادية ومجالات المشاريع في البنية التحتية التي تحتاجها المدينة بعد الأضرار الكبيرة التي حدثت جراء الحرب على الإرهاب .

وأعرب عن أمله في دخول الشركات الإيطالية مجال إعادة الإعمار والاستثمار الاقتصادي المشترك وتنفيذ المشاريع في مجال البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات المياه والصرف الصحي في المدينة.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة الليبية الإيطالية للتجارة أن زيارته تأتي في إطار التنسيق مع عدد من الجهات العامة والغرفة التجارية في بنغازي ورجال الأعمال بشأن التعرف على احتياجات المدينة ؛ وتحديد مجالات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الطرفين معرباً عن أمله في أن يكون للشركات الايطالية دور في إعادة الأعمار مؤكداً أن لديها الخبرات الكافية في مجال الإعمار والبنية التحتية

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي “عبد المنعم السعيطي” وجود تنسيق مسبق مع السفير الإيطالي لعقد لقاءات مشتركة، وأنه بصدد التجهيز للقاء مشترك خلال شهر أبريل القادم لغرض التنسيق وتحديد أوجه التعاون بين رجال الأعمال الليبيين والإيطاليين.