من أجل إنهاء حالة الانقسام .. مبادرة جديدة لأعضاء المؤتمر الشعبي العربي للحوار بين الفرقاء الليبيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق “عبد الرازق الناظوري” صباح اليوم الإثنين في مدينة المرج أعضاء المؤتمر الشعبي العربي .

وقال الفريق الناظوري للوفد إن القوات المسلحة تعمل من أجل راحة الليبيين، وتقديم كل سُبل الراحة من أجل أن تعود ليبيا إلى مصاف الدولة العربية.

وأكد أن القوات المسلحة ليست ضد الليبيين بل إنها تقاتل من أجل وحدة وحماية ليبيا، منوهًا إلى أن القوات المسلحة لن تسمح للإرهابيين والمجرمين من العبث بحياة المواطنين .

وأضاف الناظوري أنه يرحب بزيارة الوفد العربي لكافة المدن الليبية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبين .

وبدورهم، قدم الحضور شكرهم لرئيس الأركان العامة والقوات المسلحة في دحرهم للجماعات الإرهابية التي جاءت لدمار ليبيا وقتل الليبين.

وأكد الوفد دعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والعصابات الاجرامية ؛ وتطرق الحضور إلى إمكانية تقديمهم مبادرة للحوار بين الفرقاء الليبيين من أجل إنهاء حالة الانقسام والتشضي التي تسببت في تفتيت ليبيا ومعاناة المواطن في ليبيا ككل .