مرور الأبيار يحذر المواطنين من المرور من الطرق المحاذية للبلدية لغرقها

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر رئيس قسم مرور الأبيار “عبدالحميد العوامي” ، اليوم الإثنين، المواطنين من المرور من الطرق المحاذية للبلدية نتيجة غرق أغلبها عقب هطول الأمطار.

وأوضح العوامي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الطرق الواصلة بين الأبيار والمرج، والأبيار والرجمة والطريق الصحراوية الأبيار وسلوق غرقت نتيجة هطول الأمطار الغزيرة هذا الصباح.

وشهدت المنطقة الشرقية هذا اليوم هطول أمطار منذ الصباح الباكر، مما أدى إلى ربكة في الحركة المرورية في عدد من الطرق التي غرقت نتيجة تهالك البنية التحتية.