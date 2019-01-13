النّزعة الدّفاعيّة… سلاح جديد للجيش اللّيبيّ ضدّ داعش

أخبار ليبيا24

تعاني ليبيا من ظاهرة انتشار الأسلحة بشكل كبير بين التنظيمات الإرهابيّة المتطرفة، ولا سيما فى الغرب الليبيّ حيث انتشرت المجموعات الإرهابيّة الموالية لتنظيم داعش المتشدّد وهو ما أدّى إلى تأجيج الصّراع في البلاد وإلى تزايد تدخّل الدّولة اللّيبيّة لوضع حدٍّ لكلّ محاولةٍ قد تؤدّي إلى توسيع نطاق انتشار الخطر الداعشيّ في ليبيا.

ففي هذا السّياق، ساهم التدخل الإقليميّ والدوليّ في ليبيا في منع انتشار الأسلحة بين المتطرّفين وبالتّالي إلى إضعاف عزيمتهم وقدراتهم القتاليّة في وجه الجيش اللّيبيّ المتسلّح بالنزعة الدفاعيّة عن بلده وأرضه الأمّ.

كما قام الجيش اللّيبيّ في كشف مختلف المسارات الّتي يعتمدها عناصر التّنظيم الداعشيّ في نقل الأسلحة للإرهابيين في البلاد، فمنها ما يتمّ نقلها عبر الجوّ، وغيرها ما يتمّ تهريبها عبر الموانئ البحريّة ومن الحدود البريّة لا سيما من الجنوب اللّيبيّ.

وفي إطار مكافحة الإرهاب والتهريب، وضعت السلطات اللّيبيّة مخطّطًا محكمًا ومدروسًا بالتنسيق مع الاستخبارات لتقويض محاولات التنظيم وعمليّاته الرامية إلى إيصال الأسلحة إلى قلب المجموعات الإرهابيّة المنتشرة في ليبيا.

لقد أضعف الجيش الليبيّ عزيمة الدواعش فأصبح الخوف والتردّد يسيطران عليهم طيلة الوقت ما جعلهم غير قادرين على التّنسيق في ما بينهم والتخطيط لعمليّات جديدة، وبخاصةٍ أنّهم باتوا مجرّدين من الأسلحة الّتي كانوا يعتمدون عليها للدّفاع عن أنفسهم ولمقاومة التهديدات الأمنيّة والعسكريّة الّتي لم تترك لهم أيّ مجالٍ للتقدّم أو الانتشار.