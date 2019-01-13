المتحدث باسم القوات الخاصة: وصول قوة التمركزات والبوابات الأمنية إلى مدينة سبها

أخبار ليبيا24

أكد المتحدث باسم القوات الخاصة “الصاعقة” ميلود الزوي وصول قوة التمركزات والبوابات الأمنية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا.

وقال الزوي إن القوة تم تجهيزها وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء عبدالله الثني، وبمتابعة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، لتباشر عملها في المدينة بعد التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى والتي سيكون لها دور فعال في حفظ الأمن والقضاء على الإرهابيين والمجرمين.

ودعا المتحدث باسم القوات الخاصة “الصاعقة” سكان المدينة، إلى الوقوف مع هذه القوة صفا واحد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن مدينتهم .

ونفى الزوي، ما أشيع عن توجه آمر القوات الخاصة إلى مدينة سبها، مؤكدًا أن ما يشاع ما هو إلا تخبط إعلامي استخباراتي، الغرض منه معرفة تحركات القوات المسلحة .

وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة “الصاعقة”، أن الخبر غير صحيح، قائلا :” إن سبها لها رجالها”.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي، أرسلت طلائع إضافية من القوات المسلحة انطلقت من معسكرات اللواء 106 للمشاركة في الدفاع عن حدود ليبيا الجنوبية.

ويعاني الجنوب الليبي من تزايد حالات القتل والخطف والانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات، واستمرار التهميش وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كما يعاني من تغول المليشيات المسلحة الإرهابية والمتطرفة، وقد كان أخر هذه الاختراقات الأمنية، وعمليات القتل البشعة، هجوم تنظيم الدولة الإرهابية (داعش) في منطقة الفقهاء جنوب هون، والذي أسفر عن قتل وخطف لأبرياء ومدنيين عزل، وحرق لمركز الشرطة الوحيد في المنطقة، في ظل صمت وعدم اكتراث من الأجهزة التنفيذية للدولة الليبية حيال أحداث تتكرر.