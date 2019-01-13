النجدة جالو تضبط كميات من وقود معدة للتهريب

النجدة جالو تضبط كميات من وقود معدة للتهريب

أخبار ليبيا24- خاص

تمكن عناصر قسم النجدة بالتعاون مع جهاز الحرس المنشآت النفطية جالو من ضبط سيارة نوع “تويوتا” تحمل على متنها 31 جالون من الوقود معدة للتهريب جنوب المدينة.

وقال مدير مديرية أمن جالو خالد العبار، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها عناصر أمن المديرية من ضبط الوقود المهرب وبعد مصادرة السيارة تم التعرف على سائق السيارة وهو ليبي الجنسية.

وأوضح العبار أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والسيارة، مؤكدًا سعيهم للقبض على من يزود المهربين بالوقود إلى خارج المدينة ليتم بيعه على حدود البلاد.

وطالب مدير مديرية أمن جالو المواطنين في الواحات التبليغ على كل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الليبيين وتهريبه خارج المدينة.