تعليم المؤقتة تشدد على عدم اتخاذ أي تعليمات بإيقاف الدراسة

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طالب وزير التعليم في الحكومة المؤقتة فوزي بومريز، وكيلا الوزارة ورؤساء الجامعات ومراقبي التعليم والتربية في البلديات، بعدم اتخاذ أي تعليمات بإيقاف الدراسة دون الرجوع إلى الوزير.

وفي نفس السياق، قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة أمس السبت إنه تم التواصل مع المركز الوطني للأرصاد الجوية، وتقرر أن يكون اليوم الأحد يوماً دراسياً عادياً في كافة المؤسسات التعليمية .

وأضاف جمعة، أنه يسمح لإدارات المؤسسات التعليمية بإلغاء الطابور الصباحي فقط طيلة أيام موجة البرد، مشيدًا بمديري المدارس والمعلمين والمعلمات والأسرة التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية على الجهود المبذولة لسير العملية التعليمية رغم الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها بلادنا هذه الأيام‎ .

وذكرت بلدية غريان عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أمس السبت، أنه نظرا لموجة البرد الشديد التي تعصف بمنطقة الجبل الغربي وخاصة مدينة غريان وماصاحبها من هطول للثلوج، وماتتوقعه مصلحة الأرصاد الجوي من ازدياد شدة هذه الموجة خلال اليومين المقبلين.

وأضافت البلدية أنه تم الاتفاق بين البلدية وإدارة الجامعة وأغلب مسؤولي التعليم في المدينة على أن يكون يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية لجميع المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات.

يشار إلى أن عدد من المدن الليبية شهدت تضاربا وإشاعات تفيد بتعطيل المدارس في عدد من البلديات نتيجة سوء الأحوال الجوية ما تسبب في إرباك العملية التعليمية وغياب عدد من الطلبة عن مدارسهم.