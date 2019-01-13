ضبط نساء أفريقيات يتاجرن في الممنوعات في منطقة الماجوري

ضبط نساء أفريقيات يتاجرن في الممنوعات في منطقة الماجوري

أخبار ليبيا24

تمكن عناصر قسم النجدة بنغازي، اليوم الأحد من ضبط أحد تجار “حبوب الهلوسة”، المدعو ” العكب” في منطقة الماجوري.

وذكر مكتب الإعلام الأمني التابع لقسم النجدة، انه أثناء قيام مجموعة القبض في القسم، بالتجوال في منطقة الماجوري تمت مشاهدة أحد تجار الحبوب والمعروف بلقب “العكب”، وعندما شاهد المجموعة لاذ بالفرار .

و أضاف المكتب أن المدعو ” العكب”، كان يتعامل مع عنصر نسائي من الجنسية الأفريقية لبيع المخدرات وحبوب الهلوسة.

وأكد المكتب أنه تم ضبطهم وضبط عدد 1000 حبة نوع ترامادول وقطعتين كبرتين الحجم “قورزا”، وقطع حشيش جاهزة للبيع، والانتقال بهم إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .