مكافحة الظواهر السلبية يشرف على توزيع اسطوانات غاز الطهو في مراكز توزيعها في درنة

مكافحة الظواهر السلبية يشرف على توزيع اسطوانات غاز الطهو في مراكز توزيعها في درنة

أخبار ليبيا24

أشرف قسم مكافحة الظواهر السلبية في الإدارة العامة للبحث الجنائي، أمس السبت، على توزيع اسطوانات غاز الطهو في مراكز توزيعها في مدينة درنة .

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي، إن القسم تابع توزيع غاز الطهو على المواطنين والوقوف على ضمان توزيعه بالسعر المقرر ومنع المتاجرة فيه.

وكان رئيس قسم مكافحة الظواهر السلبية بالإدارة العامة للبحث الجنائي مُقدم منعم المهشش، اجتمع مع عميد بلدية درنة ورئيس الحرس البلدي ومدير فرع جهاز الهجرة غير الشرعية وضباط من مديرية أمن المدينة لمواجهة أي خلل، ولتحقيق نتائج إيجابية ومضاعفة جهود حملات الإدارة العامة بالتنسيق مع فروع الإدارات والأقسام في المدينة .

وشنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتنسيق مع إدارات وأقسام في المدينة عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات، وضبط المخالفين منهم والقيام بعدة حملات موسعة، لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.