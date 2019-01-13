جواز السفر الليبي في المرتبة 97 عالمياً حسب مؤشر هينلي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مؤشر هينلي العالمي مؤخراً، عن قائمته لترتيب دول العالم من حيث أقوى جواز سفر في العالم لعام 2019، والذي احتلت فيه اليابان الترتيب الأول.

ووضع المؤشر، جواز السفر الليبي في المرتبة 97 من بين 205 دولة على مستوى العالم، وهو ترتيب مستحسن على مستوى العالم، حيث يسمح لحامل جواز السفر الليبي بدخول 41 دولة بدون تأشيرة .

ويمكن لحامل جواز السفر الليبي دخول دول آسيوية، مثل ماليزيا وسيرلنكا وكمبوديا ونيبال واندونيسيا ومنطقة ماكاو القريبة من الصين وجزر المالديف وإيران، وفقًا لمؤشر هينلي.

ويضيف مؤشر هينلي أنه يمكن لحامل الجواز الليبي من دخول دولتين هما الإكوادور وبوليفيا، ومن منطقة الكاريبي دولتين هما هاييتي والدومينيكان في قارة أمريكا الجنوبية، ومن الدول العربية يمكن لحامله من دخول لبنان والجزائر وتونس وموريتانيا ومصر.

ومن الدول الأفريقية التي يمكن دخولها بدون تأشيرة مثل بوركينا فاسو وأوغندا وكوت دي فوار وبنين وجيبوتي ومدغشقر والتوغو وتنزانيا والصومال وسيشل والسنغال وروندا وكينيا وغينيا بيساو وغانا .

هذا واحتل جواز السفر الياباني الصدارة لقدرة حامله من دخول 190 دولة في العالم بدون تأشيرة.

أما عربياً فيبقى جواز السفر لدولة الإمارات العربية في المرتبة الأولى، حيث يمكن لحامله من دخول 164 بلداً وعالمياً يحتل المرتبة 22 .