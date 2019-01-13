قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي يرسل قوة مجهزة لدعم فرع طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي عميد “فكري بلها” أمس السبت، تعليماته بإرسال قوة مجهزة بكامل العتاد والعدة، لدعم الفرع بمدينة طبرق .

وجاءت تعليمات “بلها” تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ورئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة فريق عبدالرازق الناظوري، ومدير عام مصلحة الجمارك .

ويأتي هذا الدعم من أجل الحد من جرائم التهريب التي تمارس على الحدود الليبية المصرية .

يشار إلى أن الحدود الليبية تشهد في السنوات الأخيرة عمليات تهريب بشكل واسع تشمل تهريب البشر والبضائع هلى اختلاف أنواعها إضافة إلى تهريب الحيوانات والممنوعات من مخدرات وغيرها من مواد مذهبة للعقل.