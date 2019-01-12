من آفات حثالة داعش ارتكاب الجرائم لنهب الليبيين

أخبار ليبيا24

من هو تنظيم داعش؟ هو عبارة عن جماعة إرهابية تضم جبناء وحثالة ومجرمين منبوذين من قبل مجتمعاتهم ومجموعين تحت راية سوداء تجرأت على حمل اسم الدين الإسلامي, فبتعجرف وجهل ادعى تنظيم داعش معرفة الدين الإسلامي, وتآمر على المسلمين, وأنشأ الدولة الإسلامية المزعومة.

تأسست ما يعرف بالخلافة على الظلم والاضطهاد والرعب والقتل والنهب, وارتكب وحوش داعش أشنع أنواع الجرائم باسم الإسلام, فكانوا رمز الظلام ومصدر شؤم ومنبع شر ومثال الفساد.

ولكن الدواعش نسوا أن للدين الإسلامي القرآن الكريم وتاريخ مشرف وحضارة عريقة وشعب شامخ يدافع عن تعاليم دينه ويقف بوجه الظلم والنفاق.

وبينما تنظيم داعش المخادع يفبرك كذباته ويصمم هجماته الإرهابية, أدركت الشعوب المقموعة حقيقة من أعطى نفسه زعامة لم يستحقها وذاقوا مر الاستبداد تحت سيطرة لصوص داعش, فهؤلاء ادعوا حماية المسلمين ثم تباهوا في قتلهم ونهبهم وسلب ثروات أرضهم وطردهم من بيوتهم.

فهدف التنظيم هو السلطة والسيطرة ولن يترك أسلوبا شاذاً دون أن يتبعه للنيل على ثروات ليست من حقه.

وقد أفاد خبير في الشؤون الجماعات الإرهابية أن مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، هم 3 عناصر مهمة يعتمد عليها التنظيم، أولها يأتي من عمليات السطو المسلح على سيارات النقود التابعة للمصارف وعمليات الابتزاز والخطف وطلب الفدية.

وأضاف أن العنصر الثاني يعتمد على عمليات تهريب المخدرات والسجائر في الجنوب الليبي والجنوب الشرقي عن طريق واحة سيوة، فيما يرتبط العنصر الثالث ببعض المسؤولين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأوضح أن أكبر مصدر تمويل الذي وصفه بـ الضخم جداً – يتحصل عليه عناصر داعش يأتي من تهريب السجائر ، التي تهرب عن طريق الجزائر عبر الصحراء الليبية عبوراً إلى مصر، ومن الجزائر عن طريق غدامس الليبية عن طريق سبها وتازربو مرورًا بالكفرة والجغبوب إلى واحة سيوة.

وأشار إلى أن التمويل المتعلق بالابتزاز يرتبط بالتهريب الخاص بـالهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن داعش مؤخراً ركز في مصادر تمويله على عمليات اختطاف المواطنين وطلب فدية مالية من ذويهم تتراوح ما بين نصف مليون إلى ثلاثة ملايين دينار ليبي