لتوفير خدمات صحية أفضل في بني وليد.. ترفيع مركز صحي إلى مستشفى قروي

لتوفير خدمات صحية أفضل في بني وليد.. ترفيع مركز صحي إلى مستشفى قروي وجاء ذلك بعد أن تعهدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بتطوير المركز الصحي الظهرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

على أمل تخفيف العبء على المستشفى العام، وتوفير خدمات صحية أفضل بالقرب من المواطنين بمنطقة الظهرة في مدينة بني وليد، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بشأن ترفيع المركز الصحي الظهرة إلى مستشفى قروي.

وأكد مدير المستشفى “حمزة النعاس” لـ”أخبار ليبيا 24″، أن تنفيذ هذا القرار خطوة مهمة لتأمين الرعاية الصحية المطلوبة لأهالي بني وليد.

وأوصى قرار الرئاسي، رقم (1463) لسنة 2018 والصادر نهاية العام الماضي، بأن يكون المستشفى القروي مستقل مالياً وله الشخصية الاعتبارية.

وجاء ذلك القرار بعد أن تعهدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بتطوير المركز الصحي الظهرة خلال زيارة أجراها وفد منها لبلدية بني وليد تفقد خلالها المرافق الصحية هناك وأوضاعها.