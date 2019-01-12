طائرة السويحلي تواصل تصدرها لمجموعتها في الدوري

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي للكرة الطائرة 2018-2019 حقق السويحلي التفوق على نظيره أساريا أمس الجمعة بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد .

الشوط الأول انتهى لصالح السويحلي 25 -15 وعدل أساريا النتيجة في الشوط الثاني بعد تفوقه 26-24 .

ونجح السويحلي في الفوز في الشوط الثالث 25- 20، وفي الشوط الرابع 25- 20 .

وتأتي المباراة ضمن منافسات الأسبوع”السادس إياب” في المجموعة الأولى، وبهذا الفوز يتصدر السويحلي المجموعة الأولى برصيد 38 نقطة .