سلة النصر تهزم المروج وتتربع على صدارة المجموعة الثانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل فريق النصر سلسلة انتصارته في دوري السلة الليبي وحقق الفوز اليوم السبت علي حساب المروج بنتيجة 81 / 68 في المباراة التي احتضنتها صالة المرحوم احمد موسى لحساب من الجولة الثانية مرحلة الإياب .

وجاءت المباراة التي شهدت حضور جماهيري كبير قمة في الإثارة وشهدت تقدم المروج في أغلب فترات المباراة إلا أن خبرة لاعبي النصر رجحت الكفة في نهاية المطاف .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق النصر إلى 14 نقطة وتجمد رصيد المروج عند 12 نقطة وحل ألاهلي بنغازي ثالثاً ب 11 نقطة والهلال 10 نقاط وفريق خالد بن الوليد 9 نقاط، بينما التحدي 7 نقاط .