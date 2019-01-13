العرفي يكشف عن موعد المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تركيب كاميرات المراقبة في بنغازي

العرفي يكشف عن موعد المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تركيب كاميرات المراقبة في بنغازي التأخير في التركيب بسبب عدم إنشاء القواعد الخراسانية التي تحمل شعار الداخلية

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي عن شروع الإدارة في المرحلة الثانية من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في شوارع وميادين مدينة بنغازي .

وأوضح العرفي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن المرحلة الثانية من المشروع انطلقت بعد إذن من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف .

وقال مدير المكتب الإعلامي بإلادارة إن التأخير في التركيب بسبب عدم إنشاء القواعد الخراسانية التي تحمل شعار الداخلية، وتأخر وصول الأعمدة الخاصة بالتركيب، إضافة إلى بعض التعثرات المالية التى تم حلحلتها من قبل رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني .

وأشار إلى أن مشروع كاميرات المراقبة الأمنية قائم منذ فترة حيث بوشر العمل به من الفترة الماضية من قبل الإدارة العامة للبحث الجنائي، ويتم الآن استكمال المشروع وتوزيع نقاط تمركز الأعمدة وتركيبها حيث كان التعطيل في تصميم القواعد الخرسانية .

وتابع أن مدير إدارة البحث الجنائي عقيد صلاح هويدي يدرس مع الشركات المنفذة واللجنة التي قام بتشكيلها من قسم الشؤون الفنية بالمديرية مراحل إتمام المشروع .

وقال مدير المكتب الإعلامي إنه سيتم الانطلاق في المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع في شهر مارس المقبل من هذا العام .

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني أصدر القرار رقم “112” لعام 2017 بشأن تشكيل لجنة من مديرية أمن بنغازي برئاسة عقيد صلاح هويدي، وعضوية كلاً من عقيد مصطفي قرقوم ومهندس سعد سليمان، للإشراف ومتاعبة تنفيذ أعمال إنشاء مبني مديرية أمن بنغازي، وتركيب منظومة كاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية وبناء قسم البحث الجنائي .