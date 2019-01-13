نجدة بنغازي يداهم أوكاراً لترويج المخدرات ضمن الحملة التي يقوم بها قسم النجدة لملاحقة تجار الخمور والمخدرات

أخبار ليبيا 24 – خاص

داهم قسم النجدة بنغازي اليوم السبت ، أوكاراً لترويج المواد المخدرة “حشيش وحبوب هلوسة”، بمنطقة “بوهديمة”.

وأفاد مدير مكتب الإعلام الأمني بالقسم إسماعيل الرملي، بأن عناصر النجدة تعاملوا بقوة السلاح مع مروجين في المنطقة يطلق عليهم “عيت كبس”، وقاموا بضبطهم .

وأكد الرملي ، تعاون عقلاء وأهالي بوهديمة، مع الأجهزة الأمنية ضد هؤلاء الخارجين عن القانون ، لافتاً إلى أنه سيتم تطهير منطقة بوهديمة منهم.

ويأتي ذلك ضمن الحملة التي يقوم بها قسم النجدة لملاحقة تجار الخمور والمخدرات سعياً منه لتنفيذ خطة تأمين مدينة بنغازي.