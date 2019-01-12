البركي لـ”أخبار ليبيا24″: النصر جاهز لمواجهة ساليتاس

أخبار ليبيا24-خاص

قال إداري فريق النصر مروان البركي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن فريق النصر جاهز لمواجهة نظيره ساليتاس البوركيني.

وأضاف البركي أنه لا توجد أي غيابات في الفريق باستثناء غياب المدافع إدريس الضراط بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق أمام حوريا.

وأوضح إداري النصر أن الفريق أجرى أمس تدريباته على ملعب المباراة تحت قيادة المدرب فوزي العيساوي ووضع اللمسات الأخيرة اليوم خلال التدريبات.

وختم البركي حديثه “المعنويات عالية وسنسعى لحسم التأهل خلال مباراة الذهاب وسنقدم مايرضي الجماهير النصراوية والليبية”.



وكان النصر قد شارك في هذا الدور بعد الإقصاء من الدور 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على يد حوريا كوناكري الغيني بفارق الأهداف حيث تفوق النصر في مصر 3-0 وخسر في كوناكري بنتيجة 6-2 .

وسيلتقي النصر نظيره بطل بوركينا فاسو على أرضية ملعب المقاولون العرب بالعاصمة المصرية يوم غدٍ الأحد على تمام الساعة 6 في ذهاب دور 32 مكرر من الكونفيدرالية .