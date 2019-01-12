بعد عجز المسؤولين.. إصلاح خط مياه رئيسي في طبرق من قبل متطوعين

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر متطوعون، بتصليح خط مياه رئيسي تسبب في قطع المياه عن نصف مدينة طبرق منذ أكثر من شهرين.

حيثُ قام عدد من سكان حي المنارة بالمدينة بجمع التبرعات لإصلاح الخط الذي انفجر ، بعد عجز المسؤولين عن إصلاح الخط، بحسب ما أكده أحد المتطوعين.

وأضاف لـ”أخبار ليبيا 24″، أنهم انتظروا وعود المسؤولين لإصلاح الخط المذكور إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، فما كان عليهم إلا التنادي والاستجابة لنداءات المواطنين المتكررة ، لافتاً إلى أنهم بدؤوا بالحفر والإصلاح من أجل عودة المياه لنصف المدينة .

وتقدم سكان الحي في السابق بعدد من الشكاوى للمسؤلين في طبرق لإصلاح العطب الذي حدث بالخط وتسبب بقطعها عليهم ، وفقاً لحديث أحد سكانه ، الذي أكد وصول سعر سيارة المياه لأكثر من 200 دينار مما اضطرهم لجمع التبرعات لتصليحه.

الجدير بالذكر أن هذا الانفجار العاشر في هذا الخط الذي يمتد لمسافة 800 متر، ويغذي قرابة نصف مدينة طبرق.