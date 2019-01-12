نواب المجلس الرئاسي: سياسات السراج وتصرفاته وانفراده بالقرارات أفشل تحقيق أهداف حكومة الوفاق أهداف تكوين الحكومة والتي تم التأكيد عليها في متن الاتفاق السياسي وملاحقه لم تتحقق

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتهم نواب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رئيس المجلس “فائز السراج” ، بأن سياسته غير المدروسة وتصرفاته غير المسؤولة وانفراده بالقرارات المهمة والمصيرية، أفشل تحقيق أهداف الحكومة.

وأوضح النواب في خطاب موجه للسراج وحمل توقيع نواب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “أحمد معيتيق” و”فتحي عبدالحفيظ” و”عبدالسلام كاجمان” ، أن أهداف تكوين الحكومة والتي تم التأكيد عليها في متن الاتفاق السياسي وملاحقه لم تتحقق ، نتيجة تجاهله فكرة الشراكة والوفاق نفسها.

وأشار الخطاب، إلى قيام السراج بتغييب تام لكافة الأطراف الليبية الرسمي منها والفعلي ، الأمر الذي أحال المجلس الرئاسي برمته إلى طرف صراع وإخراجه من كونه أداة للحل .

وأكد أن استمرار رئيس المجلس الرئاسي بذات النهج وبنفس السياسة القائمة على الإقصاء للشراكات الوطنية بالمجلس، واعتماده بصورة مطلقة على التحالفات العابرة للحدود ، والاعترافات الدولية المرحلية ، سيؤدي للانهيار التام ليس فقط للمجلس الرئاسي وحكومته، بل للبلاد كاملة ، وحدتها واستقرارها وقرارها الوطني ومصالحها العليا.

وحمل الخطاب بصورة مباشرة وصريحة، تبعات وتداعيات الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة، وتشظي البلاد، الأمر الذي يعود بالليبيين إلى نقطة الصفر ، حيث كان الاحتكام للقوة والسلاح هو الأداة الوحيدة المتاحة لحل خلافاتهم السياسية وتباينهم في المواقف والآراء.

ودعا نواب المجلس الرئاسي إلى تحكيم العقل ، والعودة لروح المشاركة والتوافق ، وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة .

هذا وانبثق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية أممية ، نهاية ديسمبر من العام 2015، كأداة لإنهاء الانقسام السياسي وإعادة توحيد المؤسسات.