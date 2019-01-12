عقوب: طالبنا الجانب المصري تسهيل دخول العناصر الطبية إلى ليبيا وسيارات الإسعاف الناقلة للمرضى

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب لـ”أخبار ليبيا24″ طالبنا من الجانب المصري العمل على تسهيل دخول العناصر الطبية إلى ليبيا ومنح التأشيرات كذلك دخول وخروج سيارات الإسعاف الناقلة للمرضى .

وأضاف عقوب – الذي ترأس وفدًا بقرار رئيس الوزراء إلى مصر – أنه تمت مقابلة نائب وزير الصحة للتعاون الدولي ورئيس هيئة الإسعاف المصرية أحمد جاد وتم مناقشة العديد من النقاط المهمة.

وأوضح وكيل عام وزارة الصحة رئيس الوفد أن أهم ماتمت ماقشته هو العمل على تأسيس معرض دائم للأدوية المصرية في بنغازي، وإعطاء الإذن لمدراء المستشفيات لعقد اتفاقيات ثنائية مع نظرائهم المصريين كذلك الشراكة في البرامج التدريبية.

وأفاد عقوب أن تم التطرق إلى إعداد برنامج للأطباء الزوار بين البلدين وعلاج الحالات المستعصية في المراكز الطبية المصرية.

وأفاد وكل الوزارة أن الوفد الزائر قام بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية بزيارات ميدانية لكل من دار الفؤاد لعلاج وجراحة القلب ومستشفى الطيران التابع لخطوط مصر للطيران ومركز العيون وعلاج الأم والطفل.

وتابع عقوب “عقدنا اجتماع مع الوكلاء الحصريين بصيانة المعدات الطبية واختتمنا بالاجتماع مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة للتعاون في برنامج الرعاية الصحية الأولية وتوفير الأدوية الخاصة ببعض الأمراض التي تقدم من المنظمة مباشرةً مثل أدوية “تي بي و”الشمانيا” و”لدغة العقرب” وغيرها من الأدوية.

يشار إلى أن الوفد تكون من مدير مركز طبرق الطبي ومدير مركز بنغازي الطبي ومدير مركز القلب ومدير مستشفى الثورة بالبيضاء ومدير عام العلاقات العامة بالوزارة .