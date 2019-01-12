إغلاق بيوت ومحال خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين في المدينة القديمة طرابلس

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أغلق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس عدد من المنازل الممتلئة بالأجانب و المحلات الخاصة بهم وإخراجهم من المدينة القديمة.

وأوضح الجهاز أن هذا الأمر يأتي ضمن حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها مكتب الأمن بالمدينة القديمة بعد نزوح ملحوظ من الجنسيات الأفريقية والأسيوية داخل المدينة القديمة في طرابلس.

وأفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أنه تم استلام الأجانب وإرسالهم إلى مقرات الجهاز بالحافلات ثم إتمام الإجراءات القانونية من ترحيل أو إفراج لمن يمتلك الأوراق القانونية والشرعية في الدخول والإقامة.